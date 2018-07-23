На Киевщине патрульные во время погони утопили служебный автомобиль - двое полицейских пострадали

В воскресенье, 22 июля, в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области во время преследования правонарушителя полицейский автомобиль съехал в водоем.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия двое полицейских получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наряд группы реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции пытался остановить водителя скутера, который нарушил ПДД. Однако правонарушитель законное требование полицейских об остановке проигнорировал и продолжил движение, подвергая других участников дорожного движения опасности.

Полицейские включили проблесковые маячки, звуковой сигнал и начали преследование водителя-нарушителя. Однако водитель служебной машины не справился с управлением и авто с проезжей части снесло в канаву. В результате двое правоохранители получили травмы.

Сейчас инспекция по личному составу управления кадрового обеспечения Главного управления полиции Киевской области проводит служебное расследование, после чего будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

Напомним, что на Закарпатье пьяные полицейские утопили служебную «Skoda».

Ранее также сообщалось, что глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что полицейские Toyota Prius приближаются к исчерпанию своего ресурса.