На Николаевщине снова горел полигон твёрдых бытовых отходов

В Вознесенске в воскресенье, 22 июля, из-за неосторожного обращения с огнём горел полигон твёрдых бытовых отходов.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 16:59 спасателям сообщили о пожаре мусора на городском полигоне твердых бытовых отходов по улице Еланецкое шоссе. Прибывший дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части не допустил увеличение площади горения, которая на момент прибытия составила 4,5 гектара.

В 19:10 пожар локализовали, а в 23:30 - ликвидировали. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. К тушению привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС, а также два трактора (с бочкой и ковшом) от коммунального предприятия «СОМ».

Ранее сообщалось, что в Cети показали состояние мусорного полигона в Большой Коренихе после пожара.