На Николаевщине спасатели потушили пожар в цехе полуфабрикатов

В Николаевской области, в селе Котлярево Витовского района горел один из цехов на частном предприятии по производству полуфабрикатов.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар возник 23 июля в 3:14. По сигналу выехали пожарно-спасательные подразделения по охране Ингульского района, Николаева и Витовского района области. Как выяснилось, загорелось растительное масло на производственной линии. Пожарным не только удалось оперативно потушить пламя, но и не допустить его распространения на склад с готовой продукцией. В 3:55 пожар был локализован, в 04:15 - ликвидирован на площади 50 квадратных метров.

От ГСЧС работало 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

Напомним, в Вознесенске в воскресенье, 22 июля, из-за неосторожного обращения с огнём горел полигон твёрдых бытовых отходов.