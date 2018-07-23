В Николаеве два водителя один за другим «выскочили» на улицу с односторонним движением и поехали по «встречке»

В Николаеве 22 июля двое водителей одновременно нарушили Правила дорожного движения и выехали на дорогу с односторонним движением.

Об этом сообщатся в группе «Автобыдло Николаев» в Facebook.

На видео с регистратора автомобиля, который направлялся по улице Никольской со стороны Николаевского национального университета имени Сухомлинского, видно, как два автомобиля, которые двигались по улице Большая Морская со стороны Варваровского моста, доехав до перекрестка с улицей Никольской, начинают поворачивать влево несмотря на запретные знаки.

Сначала на Никольскую, навстречу транспорту, выезжает черный «Chevrolet Aveo» с госномером «BA 2075 BI», а вслед за ним маневр повторяет водитель «ВАЗ-2107» с номером «251-44 OE».

«Номера не николаевские, но поворачивать с моста в сторону Педина им это право не даёт», – написала в соцсети Юлия Ариповская.

Напомним, в Николаеве «Volkswagen» выехал на «встречку» и врезался в «Skoda» – пострадали четыре человека.