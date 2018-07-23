Две ученицы интерната сбежали в Николаев, чтобы «завести новые знакомства», но полиция вернула их обратно

В Николаеве полиция нашла двух учениц школы-интерната возрастом 19 и 17 лет, которые самовольно покинули территорию лагеря в селе Рыбаковка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Ученицы школы-интерната решили отправиться в областной центр, по их словам, чтобы завести новые знакомства. Добирались в город они попутным транспортом. В Николаеве они развлекались в местных заведениях и гуляли по набережной, пока на второй день их не разыскали правоохранители и доставили снова в оздоровительный центр», - рассказали в полиции.

С девушками и администрацией учреждения отдыха полицейские провели профилактические беседы.

Напомним, что ранее двое подростков из Николаевской области уехали отдохнуть в Одессу и пропали.