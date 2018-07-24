В Витовском районе Николаевской области, в селе Котлярово в ночь на 23 июля спасатели потушили пожар в цехе на частном предприятии по производству полуфабрикатов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре сообщили в 3:14. По сигналу выехали пожарно-спасательные подразделения по охране Ингульского района Николаева и Витовского района области. Как выяснилось, загорелось растительное масло на производственной линии. Пожарным удалось оперативно потушить пламя и не допустить его распространение на склад с готовой продукцией. Пожар ликвидировали на площади 50 кв.м.

Согласно данным из открытых источников, в селе Котлярово находится цех фирмы «Элика», которая занимается производством замороженных полуфабрикатов: блинчиков, бендериков, чебуреков, хинкали и котлет.

Напомним, что ранее в Николаеве из-за неисправного радиатора горел столярный цех в подвале.