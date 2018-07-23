В «маршрутке» Коблево – Николаев люк «рассыпался» прямо на пассажиров, осколки ранили двух человек

В маршрутном такси Коблево – Николаев вечером 22 июля люк буквально рассыпался на осколки, когда его пытался открыть один из пассажиров. Упавшие осколки ранили этого мужчину и ехавшую рядом в салоне автобуса женщину.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил пострадавший пассажир Артем.

- При открытии люка он высыпался на меня, на пассажира. Автобус переделан в пассажирский из грузового. Люк стеклянный, он не был ни в пленке, ни бронированный. Люк не раскрошился на кусочки, а упал осколками. Он мне поранил лоб – рубленая рана сантиметров 6-7. А пассажирке его осколки поранили руку, - отметил мужчина.

По его словам, люк он открыл, потому что в автобусе было душно. Он говорит, что водитель взял в автобус и стоячих пассажиров.

- Перевозчики гребут деньги, берут по 100 гривен, а в «маршрутке» нет ни одного окошка, ни кондиционера. В ней можно свариться, - рассказал мужчина.

После случившегося автобус остановили возле села Красное. Оказалось, что у водителя не было аптечки – он сказал, что «отдал ее другой машине». На место вызвали «скорую», приехавшие медики наложили повязку, а уже в Николаеве рану зашили в Больнице скорой медицинской помощи.

Пострадавший написал заявление в Березанское отделение полиции. В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что водитель маршрутного такси написал на мужчину встречное заявление, что тот якобы повредил люк в его автобусе.

Полиция, опираясь на свидетельство жены пострадавшего, сообщает, что происшествие случилось, когда мужчина пытался открыть люк. Сейчас полиция решает, как квалифицировать случившееся и какие меры принять.

Напомним, что ранее на трассе возле Николаева «маршрутка» слетела на обочину и перевернулась.