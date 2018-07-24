В центре Николаева пьяный мужчина побил стекла машин, а выйдя из отдела полиции, еще и порезал ножом прохожего

24 июля, ночью мужчина, гуляя с девушкой по Садовой и находясь в состоянии алкогольного опьянения, побил ногами несколько припаркованных автомобилей и разбил стекло, после чего патрульные полицейские его задержали. Однако после того, как мужчину отпустили из Центрального районного отдела, он ударил ножом прохожего.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области.

Вызов в отделение поступил в 3 часа ночи. Очевидцы сообщили, что между Садовой и Севастопольской ходят парень и девушка. Мужчина кричал и бил ногами автомобили. Патрульные приехали на вызов и начали обследование территории. Возле пункта очистки воды полицейские увидели наряд Государственной службы охраны, а у самого здания были побиты стекла. У четырех машины, стоящих рядом, стекла также были разбиты, а на осколках одного из стекол патрульные обнаружили следы крови. Обследовав территорию, правоохранители нашли парня с девушкой. У мужчины была порезана нога.

Выяснилось, что мужчина был пьян и поссорился со своей девушкой «из-за неадекватного поведения». В это время появился знакомый задержанного, который пообещал подвезти его документы. Мужчину отвезли в Центральный районный отдел, туда же поехал и его друг с документами. Известно, что утром задержанного выпустили из райотдела, вместе с другом он пошел в Каштановый сквер и нанес прохожему ножевые ранения. Мужчин задержали и доставили обратно в райотдел. О состоянии пострадавшего на данный момент ничего не известно.

Напомним, 22 июля, сотрудники полиции задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил свою сожительницу и вынес ее тело в подъезд, чтобы скрыть свою причастность к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске полиция задержала 20-летнего парня, который во время драки возле одного из развлекательных заведений ранил ножом двух местных жителей возрастом 24 и 19 лет.

Также сообщалось о том, что в селе Лысая Гора Первомайского района Николаевской области 40-летний мужчина получил ножевое ранение во время поминок.