На Николаевщине за один день загорелись сеновал и хозздание – спасатели потушили пожар

23 июля в Снигиревском и Новоодесском районе возникло два пожара – загорелись здания сеновала в частном доме и хозяйственного помещения.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Звонок с сообщением о первом пожаре поступил на линию спасателей 19:34 – горело здание частного домовладения по улице Набережной в селе Нововасильевка Снигиревского района.

Сообщается, что по вызову направили дежурный караул 24 Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачен сеновал, в котором хранилась солома. В 19:50 пожар на площади 60 квадратных метров локализован, 20:59 - ликвидирован.

Через два часа в службу спасения сообщили об очередном пожаре. Выяснилось, что горит перекрытие хозяйственного здания в селе Баловное Новоодесского района на площади 65 квадратных метров. В 22:41 пожар был локализован, 22:55 - ликвидирован.

На месте работало 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Стоит отметить, что дополнительно прибыла аварийная бригада ОАО «Николаевгаз» и сотрудники правоохранительных органов.

Причины обоих эпизодов устанавливаются.

Напомним, в Николаевской области, в селе Котлярево Витовского района горел один из цехов на частном предприятии по производству полуфабрикатов.