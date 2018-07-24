На Николавщине парень с инвалидностью решил искупаться в речке и утонул

На Николаевщине в понедельник, 23 июля, 16-летний парень с инвалидностью решил искупаться в речке и утонул. А утром 24 июля уже в Николаеве рыбак нашел тело еще одного утопленника.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Первый случай произошел на реке Ингул в селе Софиевка Новобугского района.

«Как выяснилось, компания детей в возрасте от 8 до 16 лет ушли на отдых к водоему. Среди них был и парень с ограниченными возможностями (передвигался на инвалидной коляске). По словам друзей, сначала он сидел на берегу, но потом захотел искупаться. Так, как он умел плавать, то они помогли ему. Через некоторое время его начало тянуть на дно, другие дети пытались вытащить его, но им не удалось», – говорится в сообщении.

Свидетели трагедии сразу же позвали на помощь взрослых. Двое местных жителя, которые прибежали к месту происшествия вытащили бездыханное тело подростка на сушу и сделали сердечно-легочную реанимацию, но было уже слишком поздно.

Еще один смертельный случай зафиксирован утром, 24 июля, в Центральном районе Николаева. В акватории реки Южный Буг, в 20 метрах от берега, местный рыбак заметил тело мужчины на вид примерно 37-40 лет без признаков жизни.

Для извлечения тела погибшего из воды привлекались сотрудники 10-го взвода Государственного военизированного горно-спасательного (аварийно-спасательного) отряда ГСЧС Украины на моторной лодке.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в Днепровском лимане возле села Дмитровка Очаковского района из лодки выпал рыбак и утонул.