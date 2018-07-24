Жители Очакова возмущены – суда, проходящие вблизи берега, сбрасывают неизвестное вещество в море

Жители города Очаков в Николаевской области заявили, что в последнее время суда, проходящие в непосредственной близости от Очакова и Кинбурской косы, систематически сбрасывают в воду неизвестные вещества.

Об этом сообщает сайт Очаков.NET со ссылкой на жителей города.

Сообщается, что судно Berill стоит на якоре в районе Майского вблизи Очакова и сбрасывает неизвестное вещество темно-серого цвета в воду. Жители обратились в службу портового надзора, полицию и ГСЧС, однако реакции на проблему не было.

— По нашей информации, поступали сообщения в службу портового надзора в г. Очаков, полицию и ГУ ГСЧС в Николаевской области и отделения инспекторов пограничной службы «Очаков», но до сегодня не принято никаких мер по пресечению загрязнения водной среды», - сообщили жители.

Напомним, загрязнение реки в районе Намыва происходит не из-за аварийного коллектора на улице Лесковой, а по причине забитых мусором ливневых канализаций и незаконного слива нечистот, который сбрасывают ассенизаторские машины.