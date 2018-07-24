В Николаеве жильцы КП «Гуртожиток» с маленькими детьми перекрыли дорогу – движение транспорта заблокировано

В Николаеве 24 июля в районе остановки «Океан» в Лесках группа жильцов общежитий КП «Гуртожиток» перекрыла дорогу в знак протеста против выключения электроэнергии в их домах.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Группа протестующих в основном состоит из женщин и детей. Митингующие в самый разгар жары перекрыли улицу Курортную (Бутомы) – около 10 человек вместе с маленькими детьми ходят по пешеходному переходу. Возле этого перехода застряли уже семь троллейбусов, которые не могут проехать.

Патрульная полиция закрыла дорогу еще на пересечении улиц Крылова и Курортной, чтобы избежать больших пробок, и пускает транспорт в объезд.

Митингующие говорят, что сегодня в их домах отключили свет. Они требуют, чтобы к ним приехал мэр Николаева Александр Сенкевич и уже «выдали по первое число» представителю «Николаевоблэнерго», который присутствует на месте событий. Протестующие говорят, что если им не включат свет, то они будут перекрывать мосты. Люди возмущены, что из-за отдельных должников отключили всех жильцов.

На место прибыл вице-мэр Юрий Степанец, протестующие стали кричать и на него. Представитель «Николаевоблэнерго» пояснил, что нужно платить на прямой счет, минуя «Гуртожиток». Люди говорят, что платили на счет «Гуртожитка» и им не давали новый счет.

По словам Степанца, еще месяц назад активу общежитий говорили платить на другой счет. Соседний дом №9 платил на этот счет и его не отключили. А другие платили в «Грутожиток» с арестованными счетами.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию. Кроме того, перекрыть дорогу угрожали и жильцы общежитий КП «Гуртожиток» на проспекте Богоявленском.