В горах Грузии погиб украинский альпинист – местных спасателей винят в бездействии

В горах Грузии погиб украинский альпинист Евгений Александров. На момент прибытия спасателей он был жив, но его не забрали и оставили на склоне. Тело Евгения Александрова сняли с горы 24 июля, на седьмой день после происшествия.

Об этом сообщает «Лига».

Также пострадал второй украинец Ярослав – его сняли с горы живым, но с травмами.

Группа туристов из Украины поднималась на вершину Тетнульд под руководством Александра Федака. Ярослав и Евгений шли последними в связке, поэтому их исчезновение заметили только в штурмовом лагере.

- В какой-то момент Женя закричал «срыв», Ярик зарубился ледорубом, но Женя проскользил вниз и сдернул его. Они покатились. Неизвестно, сколько метров они пролетели, оказались на пятачке, с которого не могли спуститься. Ярик ходил, а Женя, видимо, сломал ногу и ударился головой, потому что ничего осмысленного больше не говорил, - говорит друг Ярослава Дмитрий Костюк.

Инцидент произошел на высоте около 4200 метров. У Ярослава сломаны ребра и пробито легкое. Он пытался найти спуск, но не смог. Когда украинцев не дождались в штурмовом лагере, 18 июля около 19:00 они обратились за помощью в МЧС Грузии.

- Но наступала ночь, и вертушку прислали только 19 июля, - объяснил друг погибшего Роман Дорул.

Обоих пропавших туристов нашли к обеду, а забрали только одного.

- Вертушка не смогла сесть из-за резкого уклона. Ярик мог ходить, поэтому по веревочной лестнице поднялся в вертушку. А Жеке якобы бросили теплые вещи, - сказал он.

Спасатели отвезли Ярослава в больницу, затем вернулись к Евгению.

- И тут уже сообщения начинают путаться. Вроде бы и он уже признаков жизни не подавал, погода испортилась, болтало вертушку. В общем, улетели ни с чем. А потом гора закрылась на двое суток по погоде, - отметил Дорул.

Друзья альпинистов не понимают, почему не удалось спасти Евгения.

- Странно все. Вроде нашли вертушку побольше, с лебедкой. Но у пилота не оказалось лицензии на работу с лебедкой. Полный бред. Его можно было поднять. И почему они не оставили спасателя возле Жени, если уже смотрели на лежачего пострадавшего? Это вопрос к ним, - говорит Дорул.

Ярослав находится в больнице. Возможно, на следующей неделе удастся перевезти его в Украину.

Напомним, что ранее на Эвересте спасли двух украинских альпинистов.