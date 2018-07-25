Маск выпустил смартфон Quadra - СМИ

В сети появились изображения передней и задней панелей смартфона от якобы компании Илона Маска Tesla.

Об этом сообщает GizChina.

Смартфон имеет кодовое название Quadra.

Судя по изображениям, телефон получит безрамочный дисплей с вырезом в верхней части под разговорный динамик и фронтальную камеру. На задней стенке будет большой логотип Tesla, основной динамик и вырезы под двойную камеру.

Ожидается, что в ближайшее время появится более подробная информация о Quadra: характеристики смартфона, дата начала продаж и ориентировочная цена.

Первая информация о его разработке появилась в ноябре прошлого года, однако ни Илон Маск, ни Tesla еще никак не комментировали слухи о выпуске смартфона.

Напомним, компания Илона Маска SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с коммуникационным спутником.