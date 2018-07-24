В Новой Одессе соседи вынесли из горящего дома мужчину, прикованного к постели

В Новой Одессе 24 июля соседи вынесли из задымленного дома 79-летнего мужчину, который прикован к постели из-за болезни.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожар случился в частном жилом доме на улице Центральной. На момент пожара в здании находился мужчина, который не мог встать с постели. Соседи, которые заметили дым, до прибытия спасателей вынесли его на свежий воздух. Вместе с пожарными они передали мужчину медикам, которые доставили его в Новоодесскую центральную районную больницы с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожности мужчины при курении.

Напомним, что ранее в Николаеве женщина пыталась спуститься с четвертого этажа на самодельной веревке.