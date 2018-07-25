Жительнице Николаева дали 5 лет тюрьмы, за нападение с ножом на отца, который не дал ей денег на алкоголь

В Николаеве суд приговорил к пяти годам лишения свободы 30-летнюю женщину, которая ножом ударил своего отца после того, как он не дал ей денег на выпивку.

Об этом свидетельствует приговор Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, происшествие произошло в ночь на 20 февраля в квартире по проспекту Богоявленском. 57-лентнего мужчину госпитализировали с ножевым ранением живота.

В суде обвиняемая признала свою вину частично. Она рассказала, что в день происшествия, просила у отца деньги на сигареты. Однако, он выйдя из комнаты ударил ее дважды, а она поднимаясь после ударов, случайно ранил его ножом, который держала в руке.

Пострадавший отец в свою очередь сообщил, что его дочь требовала у него деньги на спиртное и когда он открыл дверь в комнату, она его ударила ножом в живот. Он отрицал, что бил дочь не бил. Также он пояснил, что до этого у них с дочерью постоянно были конфликты, в ходе которых обвиняемая, которая злоупотребляла алкоголем, проявляла склонность к насилию.

В итоге суд признал женщину виновной в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения, и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе отец убил сына из-за спора о Порошенко.