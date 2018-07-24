В Николаеве на проспекте минивэн врезался в припаркованный внедорожник

В Николаеве 24 июля на проспекте Центральном, между остановками Садовая и 3-я Слободская минивэн «Fiat» врезался в кроссовер «Suzuki».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В результате ДТП оба автомобиля получили механические повреждения, по предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия прибыл эвакуатор.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что минивэн врезался в припаркованный кроссовер.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Николаеве на перекрестке столкнулись два автомобиля.