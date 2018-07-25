Николаевская полиция задержала мужчину, который на Соборной ножом ударил двух парней

В Николаеве 24 июля полиция задержала 23-летнего подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум парням на улице Соборной.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Конфликт между двумя компаниями из трех и пяти человек на пересечении улиц Соборная и Большая Морская произошел около в 05:30.

В дальнейшем ссора переросла в драку, во время которой один из участников ножом нанес тяжелые телесные повреждения двум 18-летним потерпевшим.

У одного пострадавшего проникающие ранение грудной клетки с повреждением легких, а у второго – повреждено сердце. Пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в медицинском учреждении. За их жизнь борются медики.

Уголовное производство начато по признакам части 2 статьи 15, части 2 пункта 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийства двух и более лиц»), что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

Напомним, в центре Николаева пьяный мужчина побил стекла машин, а выйдя из отдела полиции, еще и порезал ножом прохожего.