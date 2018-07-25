На Николаевщине полиция разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю девочку

Николаевское отделение полиции Главного управления нацполиции в Николаевской области разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю Наталью Чебанову в селе Нечаянное.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Николаевской области.

Девочка со всеми вещами ушла из дому в селе Нечаянное около 2:20 ночи 25 июля.

Особые приметы: рост 167 см, среднего телосложения, волосы прямые, ниже плеч, светло-русые.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Николаевское отделение полиции по адресу: город Николаев, улица Очаковская, 164 или по телефону: (0512) 48-05-02 или 102.

Ранее сообщалось, что Ингульский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую 13-летнюю Александру Панченко.