«Заработать легких денег», - в Южноукраинске задержали двоих мужчин, которые ограбили прохожего

В Южноукраинске полиция задержала двух мужчин, которые угрожая ножом ограбили мужчину и планировали нападать на граждан, с целью завладеть их деньгами.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что 23 июля в дежурную часть Южноукраинского отделения полиции обратился 19-летний житель Арбузинки, который сообщил, что в Южноукраинске у здания ломбарда двое неизвестных мужчин угрожали ему ножом и отобрали 2 тысячи гривен.

Грабителями оказались местные жители, 26-летние и 27-летние приятели, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Также в ходе досудебного расследования, правоохранители установили, что 26-летний мужчина около четырех утра, 23 июля, в одном из торговых заведений выхватил у неизвестного прохожего портфель, в котором находились 1100 гривен, банковские карты и документы.

«По словам злоумышленников, желая заработать легких денег, они, договорившись между собой, решили нападать на граждан и отбирать у них деньги и имущество, которое на их взгляд представляло какую-либо ценность, а полученную добычу делить между собой и тратить на собственные нужды», - сообщают в нацполиции.

Мужчин задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно указанным фактам, ведется уголовное расследование по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет с конфискацией имущества, а также по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), в соответствии с которой предусматривается наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок в четыре года.

На данный момент, следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в субботу, 21 июля, в Николаеве сотрудники патрульной полиции задержали мужчин, которые предположительно ограбили детей.