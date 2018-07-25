Директор николаевского «Центра защиты животных» заявил о возможном рейдерском захвате предприятия - у офиса собрались его сторонники

В Николаеве в среду, 25 июля, возле офиса коммунального предприятия «Центр защиты животных» собрались члены «Правого сектора» и представители ряда общественных организаций.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, готовился рейдерский захват предприятия и товарищи пришли его поддержать.

- Вчера мне поступила информация, что готовится рейдерский захват предприятия на основании незаконного решения горсовета о моём отстранении. Поэтому друзья мои об этом узнали, даже не от меня, и собрались меня поддержать: атошники, активисты, просто мои товарищи и друзья. Мы ждём сейчас. По моим данным, мне говорили, что собираются подъехать депутаты, зоошиза и так далее, - сказал он.

О намерениях «членов некоторых общественных организаций» сообщили также на странице Николаевского городского совета.

Сейчас возле офиса никого из представителей зоозащитных организаций нет. Сторонники директора центра собираются ехать на территорию предприятия.

Напомним, что после эвтаназии 70 животных произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».

Также зоозащитники блокировали «ЦЗЖ» и не хотели пропускать журналистов на предприятие, а глава зоозащитной организации заявила, что безвозвратный отлов не решит проблему с бродячими собаками в Николаеве.