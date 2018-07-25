Зоозащитники заявили, что не планировали захват николаевского «ЦЗЖ» - на КП приехала полиция

Один из них назвал работницу КП массовкой, которая приехала из Днепра и спросил, сколько ей за это платят. После он захлопнул дверь и держал её, пока его товарищи снимали наклейку.

Также сейчас сторонники директора КП Александра Голобродского, по пути на КП, остановились возле автомобиля, в котором находятся зоозащитники и работница «Центра защиты животных» и начали ножом снимать с него наклейку «Голобродский - зло».

- Зоозащитники не планировали, не планируют и не будут планировать «захват» КП ЦЗЖ. В свою очередь наши «оппоненты» распространяют призывы к сбору около офиса КП, они распространяют лжеинформацию, - сказала она.

Напомним, что директор николаевского «Центра защиты животных» заявил о возможном рейдерском захвате предприятия - у офиса собрались его сторонники.

Об этом она сообщила в комментарии «Преступности.НЕТ».

Сейчас мужчины стоят на подъезде к КП. На место приехала патрульная полиция во главе с заместителем начальника ГУНП в Николаевской области Максимом Ахрамеевым. Правоохранители интересуются откуда они узнали о планирующемся захвате и заявляют, что директор КП не писал заявление в полицию касательно этого.

После сторонники директора КП поехали в приёмную мэра Александра Сенкевича. Они требуют встречи с ним.

Позже они вступили в словесную перепалку с зоозащитниками возле мэрии.

Напомним, что после эвтаназии 70 животных произошел конфликт на территории «Центра защиты животных» между зоозащитниками и сотрудниками предприятия.

Утром 17 июля под мэрией Николаева зоозащитники и противники бродячих животных устроили пикеты. В во время перерыва в сессии они подрались в холле мэрии, Голобродский подал заявление в полицию о нанесении ему телесных повреждений. Во время сессии он должен был выступить с отчетом, но на момент отстранения его не было в сессионном зале. В этот же день стало известно о том, что Александра Голобродского отстранили от должности и.о. директора КП, пока его деятельность во главе КП будет проверять контрольная комиссия.

После этого в Николаеве и по всей стране прошла акция зоозащитников «Україна - не живодерня».

Также зоозащитники блокировали «ЦЗЖ» и не хотели пропускать журналистов на предприятие, а глава зоозащитной организации заявила, что безвозвратный отлов не решит проблему с бродячими собаками в Николаеве.