В центре Николаева столкнулись «Volkswagen» и «Skoda» – медики госпитализировали беременную пассажирку

В Николаеве, в среду, 25 июля, на перекрестке проспекта Центрального и улицы Инженерной произошло ДТП с участием «Volkswagen» и «Skoda».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области, изданию рассказали, что, предварительно, автомобиль марки «Skoda» двигался по проспекту со стороны улицы Соборной в сторону Садовой, а «Volkswagen» ехал по Инженерной от Потемкинской в сторону Чкалова.

На перекрестке «Volkswagen» не предоставил преимущество «Skoda», в результате чего произошло столкновение.

При этом в «Skoda» находилась беременная пассажирка. После ДТП ее госпитализировали с болями в животе. Оба водителя не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 24 июля на проспекте Центральном, между остановками Садовая и 3-я Слободская минивэн «Fiat» врезался в кроссовер «Suzuki».