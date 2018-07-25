В Николаеве жильцам на Озерной и Киевской подключили свет – ЖКП «Бриз» выделил свои деньги для облэнерго

В Николаеве, 25 июля, в домах по улицам Озерная, 12 и Киевская, 2 уже подключили электроэнергнию. ЖКП «Бриз», которое обслуживает жильцов погасило их долг перед «Николаевоблэнерго» с других своих статей затрат.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в ЖКП «Бриз».

Напомним, что во вторник, 24 июля, в Николаеве жильцы общежития на улице Киевской, 2, которое обслуживает ЖКП «Бриз», вышли перекрывать дорогу в районе остановки 2-е КП, так как у них отключили электроэнергию.

Также жильцы по Озерной, 12 обратились в редакцию с заявлением, что у них 25 июля отключили электричество.

- В облэнерго сказали, что нет никакой информации об отключении и ничего не происходит. В «Бризе» сказали, что 26 июля будет индивидуальное отключение тех, у кого задолженность более тысячи гривен. В горсовете ответили, что идет серия отключения домов за неуплату. Мы их официально предупредили, что готовы перекрывать улицу и вызывать полицию, - рассказал один из жильцов дома.

В свою очередь, в ЖКП «Бриз» в комментарии журналисту ответили, что в первую очередь отключило свет «Николаевоблэнерго».

- По нашим данным, сейчас идет работа по подключению этих домов. Они не оплатили долги, мы просто взяли с других статей затрат деньги, а жители остались должны. Если люди нам не платят, то у нас возникают трудности со своевременным перечислением в облэнерго, - рассказали в «Бриз».

Отмечается, что в доме по Озерной,12 долг составляет 218 тысяч гривен, а по Киевской, 2 - около 80 тысяч гривен.

- Жильцы осведомлены в том, что у них есть задолженность. В этой ситуации страдают те люди, которые добросовестно платят. Таких людей очень мало, - отметили в ЖКП.

Как известно, 24 июля в районе остановки «Океан» в Лесках группа жильцов общежитий КП «Гуртожиток» перекрывала дорогу в знак протеста против выключения электроэнергии в их домах.

Напомним, что ранее в Николаеве жильцы общежитий КП «Гуртожиток» из-за отключения света два часа перекрывали улицу Карпенко. Также ранее жильцы общежития КП «Гуртожиток» по улице Айвазовского в Корабельном районе грозились перекрыть автодорогу и железнодорожный путь, если им отключат электроэнергию.

Как известно, положение предприятия значительно ухудшилось, пока его директором был депутат от Оппоблока Олег Солтыс, на которого экс-директор КП «Гуртожиток» Евгений Павлович подал материалы в полицию по фактам злоупотреблений служебным положением и нецелевого использования средств предприятия.