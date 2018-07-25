На трассе возле Николаева столкнулись четыре автомобиля – движение затруднено

Днем в среду, 25 июля, на трассе «Николаев-Ульяновка» столкнулись автомобили «Mercedes Benz Vito», «Ford Transit Connect», «Chevrolet Aveo» и самосвал «ЗИЛ».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

Все автомобили ехали по трассе, со стороны Николаева, в направлении Новой Одессы. В районе поворота на Матвеевку автомобили притормозили перед выезжающим на трассу с прилегающей второстепенной дороги транспортом.

Автомобили уже начали движение, когда сзади на высокой скорости приблизился микроавтобус «Mercedes», который врезался в «Ford». Последний от удара столкнулся с двигающимся справа самосвалом и, кроме того, зацепил двигавшийся впереди «Chevrolet».

В результате ДТП никто не пострадал, все четыре автомобиля получили механические повреждения.

Столкнувшиеся автомобили заняли практически всю проезжую часть на трассе, в результате периодически возникает автомобильный затор со стороны Николаева. На месте работают три экипажа патрульной полиции.

Напомним, 20 июля на трассе Киев – Одесса возле поселка Кривое Озеро микроавтобус сообщением Одесса – Гомель врезался в грузовик, который стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности. По данным полиции, в ДТП погибло пятеро человек, 12 пассажиров были направлены в медучреждение, три из них находились в тяжелом состоянии.