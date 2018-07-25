Под Одессой девять обезьян сбежали из частного зоопарка – они обосновались в дачном кооперативе и воруют фрукты

В селе Сухой Лиман под Одессой девять обезьян уже больше недели живут в садах в местном дачном кооперативе.

Об этом сообщил местный житель Максим Слащев на своей странице в Facebook.

По его словам, обезьяны сбежали из частного зоопарка, и теперь питаются яблоками и персиками, которые они находят в садах. Также он сообщает, что уже замечены «охотники» на обезьян, которые пытаются их словить. В комментариях к посту пишут, что этими обезьянами могут быть зеленые мартышки. Одессит надеется, что из этого же зоопарка не сбегут крокодил или анаконда.

Напомним, что в Германии ловили тигров и львов, сбежавших из затопленного зоопарка.