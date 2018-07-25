«Я не знаю, связанно ли это с политикой», – депутат Николаевского облсовета Резников заявил, что его избили неизвестные

Депутат Николаевского областного совета от фракции «Оппозиционный блок» Илья Резников заявил, что в среду, 25 июля, около полудня его побили неизвестные прямо возле городской больницы №4.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Депутат рассказал, что приехал в больницу, чтоб обследовать сердце. Когда вышел из медучреждения и пошел к машине, к нему подошли двое парней в капюшонах, сбили его с ног и начали бить.

— У меня два дня болело сердце. Поехал в 4-ю больницу сегодня утром, сделали кардиограмму, прописали капельницу, я прокапался, поговорил с доктором, вышел во двор к машине, слышу – сзади топот. Я оборачиваюсь – двое молодых ребят в капюшонах. Ну и все, что меня бить, почти 70-летнего? Били руками, сбили с ног, ногами-руками. Сломали в машине зеркало. Я вернулся в больницу, мне убрали кровь, перевязали ногу, руку. Привезли домой, сейчас уже куда выходить, в таком виде? – сказал Илья Резников.

Депутат отметил, за ситуацией наблюдали несколько человек, однако никто из них в полицию не позвонил, потому что, по словам Резникова, били его минут пять. У депутата, как он утверждает, разбита голова, лоб, рука и нога. В полицию Илья Резников решил не обращаться.

— В полицию не обращался, это бесполезно. Такого рода заказы, я связываю, может быть, со своей депутатской деятельностью, как правило, они не раскрываются, поэтому.. – сказал Резников.

Однако позже депутат заявил, что нападение на себя депутат, но отметил, что часто выражает свое мнение чиновникам облгосадминистрации. Но конфликтов, по его словам, у него с ними не было.

— Я не скрываю свое отношение к любому чиновнику, который, на мой личный взгляд делает неправильно. Я выражаю свое мнение на сессиях и на комиссиях, открыто об этом говорю. Но это очень давно было, в последнее время у нас не было ни комиссий, ни сессий. Не было там вопросов, при которых я с кем-то мог конфликтовать. (...) Я выражаю свое мнение и говорю о том, где он (чиновник - ПН) действует не во благо. Но это не говорит о том, что у меня к ним личная какая-то неприязнь. Вот допустим, я несколько раз критиковал Боня (первый заместитель главы Николаевской ОГА – ПН), Кушнира (заместитель главы Николаевской ОГА – ПН), я ж не говорю о том, что они плохие, я говорю о действиях. Но я не связываю это, - сказал Резников.

Депутат полагает, что из-за своих позиций, мог попасть «в поле действия» националистов, но добавил, что пока в ситуации «не до конца разобрался».

— Может для каких-то радикально-правых сил я попал в поле действия. Может быть и такое, согласитесь, я иногда выражаю мысли, с которыми праворадикальные партии или группировки не согласны. Я это говорю открыто и откровенно, но если они опускаются до того, чтоб бить 70-летнего старика, ну тогда я не знаю, что это за политическая сила. Но если это так, я еще раз говорю, я даже не знаю, связанно ли это с политикой. Я еще пока, если честно, не до конца разобрался, - сказал Илья Резников.

Также Илья Резников отметил, что неизвестные сами не сказали, за что напали и добавил, что в таких ситуациях «желательно не говорить, за что бьют».

— Я хочу вам с высоты своего возраста сказать такую вещь. Что когда в таком случае бить, то желательно не говорить за что. Потому что, когда скажут, за что, тогда у меня будет основание из чего-то исходить, чтоб найти тех, кто бил, - добавил Илья Резников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в декабре 2016 года на депутата облсовета Федора Барну напали неизвестные в масках Дедов Морозов Он заявил, что «организаторы и заказчики нападения на него – некоторые депутаты Николаевского облсовета».

6 марта 2017 года возле села Лупарево неподалеку от Николаева, на дачном участке в СВТ «Лаванда» неизвестные пытались поджечь «коктейлем Молотова» внедорожник «Toyota Land Cruiser». Как оказалось позже, автомобиль принадлежит депутату Николенко.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине, в селе Гурьевка Новоодесского района, в пятницу, 10 июня, совершено разбойное нападение на экс-депутата облсовета Виктора Губанова. Мужчина скончался.