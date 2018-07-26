Житель Николаевщины на своем огороде откопал две противотанковые мины времен Второй мировой

В селе Шевченково Баштанского района местный житель на своем огороде обнаружил взрывоопасные предметы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Всего на огороде 2 противотанковые мины ТМi-35 (судя по всему, это немецкие мины времен Второй мировой войны модели Теллермина 35 – ПН), 2 взрывателя и 4 подрывных заряда. 25 июля все найденное уничтожили пиротехники.

Напомним, что ранее николаевец наводил порядок в подсобке и нашел ручную гранату.