Житель Николаевщины на своем огороде откопал две противотанковые мины времен Второй мировой

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В селе Шевченково Баштанского района местный житель на своем огороде обнаружил взрывоопасные предметы.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Всего на огороде  2 противотанковые мины ТМi-35 (судя по всему, это немецкие мины времен Второй мировой войны модели Теллермина 35 – ПН), 2 взрывателя и 4 подрывных заряда. 25 июля все найденное уничтожили пиротехники.

Напомним, что ранее николаевец наводил порядок в подсобке и нашел ручную гранату.

Вадим Богданов

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