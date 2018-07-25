«Спешит за 5 гривнами», - в Николаеве «маршрутка» на красный свет проехала через пешеходный переход

В Николаеве 25 июля водитель маршрутного такси №15 с номерами ВЕ3154АА проехал на красный свет через пешеходный переход в районе остановки транспорта «Автовокзал».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил постоянный читатель.

Происшествие случилось около 12:00, водитель пересек разметку пешеходного перехода в тот момент, когда светофор переключился с желтого на красный свет.

«Спешит за 5 гривнами на запрещающий сигнал светофора. Все нормальные люди остановились, а он и не думал тормозить. Надеюсь, с помощью этого видео его оштрафуют», - написал читатель.

Напомним, что в Николаеве пешеходы, перебегая дорогу на красный, едва не угодили под колеса автомобиля.