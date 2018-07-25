В Одессе житель Николаевщины ударил парня ножом после неудачного знакомства с девушкой пострадавшего

Житель Николаевской области несколько раз ударил молодого человека ножом, потому что тот приревновал его к своей девушке.

Об этом сообщили в Приморском отделе полиции города.

Полицейским поступило сообщение о том, что на одном из пляжей Одессы произошла драка между двумя мужчинами, в ходе которой один из них был ранен в живот. Следственно-оперативная группа установила, что раненый - 22-летний одессит, а злоумышленник - 52-летний уроженец Николаевской области.

«Инцидент между ними произошел после того, как правонарушитель познакомился на пляже с девушкой потерпевшего. На почве ревности парень начал выяснять отношения с незнакомцем. В результате тот схватил нож и несколько раз ударил молодого человека в живот. После этого выбросил орудие преступления в море и убежал», – говорится в сообщении.

Пострадавшего с проникающим ранением живота госпитализировали, а подозреваемого же в течение суток полициейские разыскали и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас он в изоляторе временного содержания. Мужчина сознался в содеянном и указал место, где пытался избавиться ножа. Он был найден и изъят полицейскими.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, в Николаеве полиция задержала мужчину, который на улице Соборной ножом ударил двух парней.