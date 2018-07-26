В шести местах Николаева установят светофоры - депутаты «бюджетной» комиссии поддержали распределение средств

Депутаты Николаевского городского совета профильной комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития перераспределили средства на установку светофоров в шести местах города.

Об этом шла речь 25 июля в ходе заседания, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на заседание пришел мэр Александр Сенкевич, который попросил рассмотреть вопрос об установке светофоров на некоторых улицах города. В свою очередь, представитель «Автоевросилы» Александр Дяченко рассказал, что уже собрано около пяти тысячи подписей для установки светофора на первой линии, поскольку на данном участке сбили маму с ребенком и участок является достаточно опасным.

- Городская власть должна моментально реагировать на данные случаи. Ждать следующего ДТП на данном перекрестке не надо. Май прошел - светофора нет. Скоро дети пойдут в школу, две-три школы, рядом находится садик. Хотелось бы узнать конечную дату, когда будет стоять светофор. Палько обещал в мае. Светофора нет, Палько тоже, - заявил он.

Также Сенкевич подчеркнул, что данное решения является достаточно важным и следует на всех аварийных участках установить светофоры.

- Первая линия - это одна позиция, которая входит в решение исполкома. Для того, чтобы прошло финансирование, в решении исполкома было прописано за согласованием бюджетной комиссии. В апреле было решение распределить средства на этот объект, - пояснил он.

Так, депутаты проголосовали за перераспределение средств, кроме первой линии, светофоры еще установят в таких местах как: пересечение проспекта Боговленського и улица Анатолия Олейника, улица Большая Морская - улица Московская, улица Космонавтов возле школы №20, улица 3 Слободская - улица Кузнецкая, улица Веселиновская - улица Урожайная.

Напомним, что несколько светофоров в центре Николаева до сих пор не установлены из-за того, что этот вопрос не был решен депутатами-членами планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета.