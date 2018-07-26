На Николаевщине в результате ДТП сгорела «Волга»

В среду, 25 июля, на 300-м километре трассы Е-95 «Киев-Одесса» вблизи поселка городского типа Кривое Озеро сгорела машина «ГАЗ-24».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николаевской области.

Информация о пожаре в службу спасения поступила в 23:49. Спасатели 18 Государственной пожарно-спасательной части прибывшие на вызов, установили, что автомобиль в результате ДТП перевернулся и загорелся на обочине дороги. В 00:21 пожар локализовали, 00:33 - ликвидировали на площади 5 квадратных метров.

К тушению привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава ГСЧС. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Дополнительно на место прибыли медики и сотрудники полиции.

Напомним, что 4 июля в селе Новониколаевка Витовского района мужчина выжигал сухую траву на частной территории, не справился с огнем, и пламя перекинулось на автомобиль «Mazda» и хозяйственную постройку. В результате машина и постройка сгорели.