В селе на Николаевщине ночью горел продуктовый магазин

В четверг, 26 июля, в селе Кирьяковка Николаевского района горел продуктовый магазин.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 4:49 на пункт связи 19 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре продуктового магазина на территории садово-виноградного общества «Импульс».

Прибывшие спасатели в 5:24 локализовали пожар, а в 05:45 - ликвидировали его на площади 15 квадратных метров. К тушению привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники. Также дополнительно работала аварийная бригада «Николаевоблэнерго» и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине горел цех по производству блинчиков и чебуреков.