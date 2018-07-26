В Николаеве жильцы многоэтажки пытались перекрыть проспект Богоявленский из-за отключения света

В Николаеве днем 26 июля около 30 жильцов дома по адресу проспект Богоявленский, 248 уже дважды на короткое время перекрывали этот проспект на «перегоне». Николаевцы возмущены, что в их доме отключили электроэнергию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный дом обслуживает КП «Гуртожиток», чьи общежития по всему городу отключают от света и газа. На данный момент счета КП «Гуртожиток» арестованы. Средства, которые люди платят «Гуртожитку», не попадают компании-поставщику услуг – судя по всему, поэтому дом и отключили от света.

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15:12 Свет включили, протестующие разошлись.

14:53 Цитата от одной из протестующих:

- Разобьем палатки, будем жарить тут шашлыки. Еще скоро мужики вернутся к нам с работы, - сказала женщина.

Жильцы дома очень недовольны, что свет им так и не включили.

14:42 И еще одно перекрытие.

14:29 Люди снова перекрывали проспект, на этот раз на полминуты.

14:20 Представитель администрации Корабельного района сообщил, что сейчас проверят новый счет по оплате на 10 тысяч в облэнерго и включат свет. Он просит людей идти домой. Но они говорят будут здесь, пока не включат свет.

14:00 Люди дважды выходили на пешеходный переход в районе пересечения проспекта и улицы Липовой, тем самым перекрывая магистраль на несколько минут. На проспекте возникали небольшие заторы. Но оба раза протестующие прислушались к просьбам патрульных полицейских, которые призвали их не блокировать движение.

По словам жильцов, свет им отключили в 10:00. Выяснилось, что с мая им нужно было платить напрямую «Николаевоблэнерго», а люди за май и июнь платили на счет «Гуртожитка». При этом реквизиты нового счета им дали только 16 июля. На новом счету у них проплата на 10 тысяч гривен, а за два прошлых месяца «Гуртожитку» отдали около 55 тысяч гривен.

Жильцы утверждают, что вице-мэр Юрий Степанец и представители облэнерго вчера говорили, что их дом не находится в очереди на отключение. Во время сегодняшней акции Степанец звонил одной жительнице и уточнил, неужели в их доме не включили свет. По ее словам, Степанец пообещал связаться с облэнерго и выяснить, почему еще нет электричества.

Напомним, что ранее во время сессии городского совета депутат Анатолий Петров заявил, что в Корабельном районе в трех общежитиях «Гуртожитка» отключили электричество и отключают газ.