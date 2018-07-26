Не разрешили привести домой парня: На Николаевщине полицейские нашли сбежавшую 16-летнюю девушку

В Николаевской области, в Березанском районе из дома сбежала 16-летняя девушка, потому что ее родители не разрешили привести домой нового возлюбенного. Полицейские нашли несовершеннолетнюю в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Николаевской области.

Девушку нашли в Тарутинском районе Одесской области, куда она сбежала, чтоб «начать новую жизнь». Когда несовершеннолетняя была найдена, выяснилось, что она сбежала с дома из-за конфликта с матерью и старшей сестрой – они не разрешили девушке привести домой своего нового парня.

Правоохранители также установили, что девушка не впервые сбегает из дому, но родственники раньше сами ее находили.

Сейчас с несовершеннолетней правоохранители провели профилактическую беседу, а за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка привлекли к ответственности мать девочки в порядке статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, Николаевское отделение полиции Главного управления нацполиции в Николаевской области разыскивает без вести пропавшую 14-летнюю Наталью Чебанову в селе Нечаянное.