«История вас не забудет», – представителей местных властей Николаевщины попросили облагородить районную больницу

Представителей районных советов и общин Николаевской области попросили оказать помощь Центральной районной больнице в Николаевском районе, условия в которой поддерживаются в хорошем состоянии силой местных меценатов и главврачом. Однако на сегодняшний день существует угроза закрытия двух отделений из-за медицинской реформы.

Об этом шла речь в четверг, 26 июля, в ходе выездного совещания в самой больнице, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Экскурсию по больнице для представителей местных властей провела главврач больницы Татьяна Хоржевская. Она показала родильное отделение, хирургию, стоматологию, терапевтическое отделение и поликлинику, а также несколько хозяйственных помещений. Некоторые помещения в больнице требуют ремонта, однако весь персонал больницы сам поддерживает чистоту и порядок.

Несколько палат в отделениях ремонтируются, благодаря государственной субвенции, финансовой помощи объединенных территориальных общин и нескольких депутатов за год удалось закупить новое оборудование. Всего за 2018 год ОТО профинансировали больницу на сумму 115 тысяч гривен. Деньги пошли на проведение профилактического флюорографического обследования, текущий ремонт, покупку продуктов питания и лабораторные исследования.

Некоторое оборудование уже устарело, но больница, в первую очередь, нуждается в ремонте. По этому вопросу исполняющий обязанности главы Николаевского районного совета Игорь Мухарский обратился к Игорь Мухарский и Татьяна Хоржевская представителям ОТО и местных советов.

— Это наше общее дело с вами – депутатского корпуса, районного совета, чтоб эту больницу облагородить и поэтому я к вам, особенно к представителям объединенных общин обращаюсь – присоединитесь к этому, сделайте какой-то вклад и вас история не забудет, это я вам правду говорю, мы уже и так с вами в историю вошли, - сказал Игорь Мухарский.

В свою очередь, заместитель главы райсовета Алексей Бродецкий отметил, что на сегодняшний день существует опасность закрытия двух отделений – родильного и хирургии. Это связанно с созданием госпитального округа.

— У нас есть опасность, что мы потеряем ургентную помощь. Ургентная – это круглосуточная. Это приведет за собой сокращение хирургического штата и сокращение роддома. Мы сейчас пытаемся добиться чего? Ясно, что мы не потянем против госпитального округа, но, чтоб оставить у нас ургентную помощь, оставить у нас роддом – мы сейчас прилагаем все усилия. Ведутся переговоры с Очаковским, Березанским районом, уже есть подвижки по роддому. В Очакове шикарный роддом, но нет специалистов. А в Березанке ни того, ни другого. От Березанки уже есть письмо, что они готовы обслуживаться в нашем роддоме. По хирургии тяжелее. Но мы продолжаем, - сказал Алексей Бродецкий.

Игорь Мухарский подчеркнул, что, в случае если закроют Южнобугский (Варваровский – прим.) мост, возить пациентов из Николаевского района в город станет большой проблемой.

— Мост в аварийном состоянии. Пока не стоит вопрос о закрытии больницы. Но если этот вопрос встанет, я думаю, мы заявим, закричим и докажем, что нужно оставить тут все. Но для этого нам с вами нужно немного пошевелиться, - добавил Игорь Мухарский.

Представители ОТО и местных советов заверили, что на своем уровне будут оказывать помощь больнице, поскольку она обслуживает несколько районов и является одной из лучших на Николаевщине по части профессионализма врачей.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил перечень и состав госпитальных округов Николаевской области.