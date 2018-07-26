«Попытка повлиять на решение суда», – командующий ССО о самоподжоге экс-бойца очаковских «морских котиков»

Командующий Сил специальных операций ВСУ генерал-лейтенант Игорь Лунев считает, что акция самоподжога экс-военного Сергея Ульянова могла быть осуществлена ​​для давления на ход судебного заседания вокруг его иска против ведомства.

Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 26 июля.

Как известно, 26 июля бывший военнослужащий 73-го морского центра специальных операций Сергей Ульянов поджег себя возле здания Минообороны. Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления. Таким шагом Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.

«С 8 сентября 2017 года этот военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВС Украины. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тысяч гривен, за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части», – рассказал Лунев.

По его словам, мужчина проиграл два иска, не явился на третье заседание. Всего он подал четыре иска против Минобороны.

«Поэтому мы можем предполагать, что данная акция – это еще одна попытка повлиять на решение суда», – сказал Лунев.

Кроме того, в Минобороны говорят, что провели встречу с членами «Украинского объединения участников боевых действий и волонтеров в Киеве и Киевской области», которое «выступило посредником в акции, которую объявил Ульянов».

«Мы искали пути оказания помощи в том, чтобы человек не доводил себя до того предела, о котором он объявил», – отметил начальник отдела военно-социального обеспечения Владимир Кашлюк.

Он заверил, что ведомство готово «работать в вопросах социально-психологической, профессиональной адаптации, помощи военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, участникам АТО».

«Все желающие смогут ознакомиться с позициями сторон 14 августа во время очередного судебного заседания, которое состоится в Административном окружном суде Киева. Сегодняшняя радикальная акция имеет единственную цель – давление на судебное решение», – убежден представитель Главного управления морально-психологического обеспечения Андрей Коренько.

Напомним, что в июле 2017 четверо бывших бойцов из 73-го Морского центра спецопераций, который базируется в Очакове, организовали пикет под зданием Минобороны в Киеве, а один из них приковал себя цепью к столбу. Тогдашний командир воинской части №2492 Эдуард Шевченко в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал, что эти его бывшие подчиненные ранее постоянно нарушали дисциплину в части.

Отметим, что Командование ССО после этих событий сообщало, как Сергей Ульянов и еще несколько участников протестов оказались фигурантами уголовных производств.