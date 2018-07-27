Николаевец во время прогулки нашел артиллерийский снаряд

В Николаеве 25 июля мужчина во время прогулки на открытой территории в микрорайоне Большая Корениха нашел артиллерийский снаряд.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

При обследовании места происшествия пиротехники также обнаружили противотанковую мину ТМ-62 и артиллерийский снаряд калибром 125 мм. На следующий день найденные боеприпасы времен Второй мировой войны уничтожили пиротехники.

Напомним, что ранее житель Николаевщины на своем огороде откопал две противотанковые мины времен Второй мировой.