В Николаеве жильцы еще одного общежития блокировали транспорт – на этот раз на железной дороге

В Николаеве в четверг, 26 июля, жильцы общежития по адресу улица Яворницкого (Горького), 2-б блокировали железнодорожный переезд из-за отключения электроэнергии.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Жители общежития в поселке Горького сетуют, что после обеда у них отключили электричество.

При этом, по их словах, проблема такая же, как и в других домах КП «Гуртожиток» - жильцы платили за электроэнергию на арестованные счета «Гуртожитка» и только недавно их уведомили, что необходимо платить за услугу непосредственно на счет «Николаевоблэнерго».

Кроме того, жители дома по улице Горького, 2-б сообщают, что их дом кроме отсутствующей электроэнергии не имеет газоснабжения, а вода на некоторые этажи также подается при помощи электронасосов.

Жильцы общежития высказывались, что не сойдут с железнодорожного переезда и не будут пропускать какой-либо транспорт до тех пор, пока электроснабжение их дома не возобновят.

На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции, которые через время вывели людей из переезда.

Несколько позже на место прибыла глава администрации Ингульского района Светлана Гладун. По ее словам, директор «Николаевоблэнерго» Олег Сивак сообщил, что в течение часа электроснабжение в общежитии возобновят. В «Николаевоблэнерго» пообещали не отключать электроэнергию до 2 августа, но до этого времени жильцы должны на счет облэнерго выплатить 27 тысяч гривен задолженности.

После этого люди разошлись, но некоторые говорили, что если через час электроэнергия не появится в их доме, то они снова выйдут на блокировку переезда.

Сейчас через железнодорожный переезд движение полностью восстановлено.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» читатели, сейчас жильцы другого общежития протестуют в Корабельном районе и перекрыли дорогу в районе железнодорожного переезда.

Напомним, что днем 26 июля около 30 жильцов дома по проспекту Богоявленский несколько раз на короткое время перекрывали этот проспект на «перегоне».