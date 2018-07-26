В Корабельном районе Николаева снова перекрыли дорогу – протестуют жильцы общежития, в котором отключили свет

В Корабельном районе Николаева вечером 26 июля жильцы общежития по адресу проспект Богоявленский 340/1 перекрыли этот проспект сразу в двух местах.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили протестующие николаевцы.

Проспект перекрыли на пешеходном переходе в районе улицы Самойловича и возле дома культуры. Жильцы возмущены, что в их общежитии, которое обслуживает КП «Гуртожиток», сегодня отключили свет. Акция продолжается уже более двух часов.

Напомним, что это уже третья подобная акция за сегодня. Ранее дорогу перекрывали на перегоне в Корабельном районе и в поселке Горького (в этом случае перекрыли железнодорожные пути).

Как известно, у КП «Гуртожиток» общежития по всему городу отключают от света и газа. На данный момент счета КП «Гуртожиток» арестованы. Средства, которые люди платят «Гуртожитку», не попадают компании-поставщику услуг – судя по всему, поэтому дома и отключают от света.