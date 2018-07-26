Бывший очаковский военнослужащий, который устроил акт самосожжения, не получил никаких ожогов

Бывший военнослужащий Сергей Ульянов, который поджег себя сегодня возле здания Министерства обороны, не получил никаких ожогов.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Как известно, 26 июля бывший военнослужащий 73-го морского центра специальных операций в Очакове Сергей Ульянов поджег себя возле здания Минообороны. Ульянов заявил журналистам, что был уволен из армии и безуспешно добивался восстановления. Таким шагом Ульянов хотел привлечь внимание к своей ситуации, а также других военнослужащих.

Ульянова доставили в ожоговое отделение одной из больниц столицы после инцидента.

- Сейчас его привели домой, у него не было выявлено никаких ожогов, - отметила пресс-секретарь департамента Наталья Вишневская.

Начальник пресс-службы командования Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров отметил, что Ульянов уже не первый раз угрожал себя поджечь.

«Гражданин Ульянов Сергей Владимирович – это бывший военнослужащий комендантского взвода (подразделения обеспечения) одной из воинских частей. С 8 сентября 2017 года он не является военнослужащим ВСУ», - отметил он.

По его словам, Ульянов после увольнения со службы решил судиться с ведомством.

«Два судебных заседания он проиграл. Сейчас идет судебный процесс по третьему иску, на который он систематически не появляется», - уточнил Никифоров.

Он добавил, что требования Ульянова перешли в судебную плоскость, и уже не в компетенции командования.