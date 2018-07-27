В мэрии Конотопа произошла массовая драка – полиция задержала 46 человек

В Конотопе во время заседания горсовета, возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Сумской области.

Во время работы депутатского корпуса между сторонниками мэра и его оппонентами неоднократно возникали словесные конфликты. Помимо этого, обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки.

Так как на заседании были горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан.

В итоге в отдел полиции доставили 46 наиболее активных нарушителей общественного порядка. Во время столкновения пострадали семь правоохранителей и двое граждан.

Полиция по данному факту начала ряд уголовных производств: по части 4 статьи 296 («Грубое нарушение общественного порядка с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»), части 2 статьи 342 («Сопротивление работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей») и части 4 статьи 345 («Умышленное причинение работникам правоохранительных органов тяжкого телесного повреждения в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенное организованной группой») Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, что в Николаевском горсовете произошла драка из-за «Центра защиты животных», полиция «заломала» депутата Ентина.