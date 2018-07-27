В Николаеве змея забралась на балкон квартиры – ее жертвой стал попугай в клетке

В Николаеве 26 июля змея заползла на балкон жилой квартиры и решила полакомиться попугаем, который сидел в клетке.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Жительница квартиры на первом этаже в доме по улице Авангардной Ингульского района сообщила спасателям о рептилии в 20:17.

Спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС области передали пресмыкающегося работникам Николаевского зоопарка в клетке.

Спасатели Николаевщины также предупреждают, что больше всего змеи активизируются в период с мая по сентябрь месяц.

Чтобы предупредить змеиную атаку, следует помнить, что данный вид хищников обычно обитает в заболоченных местах, на болотах, в заросших озер, прудов и в горах. Поражает то, что пресмыкающиеся все меньше стали бояться людей и все чаще появляются в самых неожиданных местах, как, например, жилье граждан.

Помните, если вы заметили змею, замрите, дайте возможность ей отползти, не пытайтесь взять ее в руки, пнуть ногой или фотографировать с небольшого расстояния. Не провоцируйте пресмыкающегося и не паникуйте, даже если она небольшого размера и снаружи вялая. Избегайте резких движений, которые ее пугают. Если змея приняла угрожающую позу, отступите медленно и мирно разойдитесь с ней.

Напомним,в Николаеве патрульные словили змею, ползающую по двору дома, и вывезли ее за город.