Проводил эксперимент: На Николаевщине подростка убило током в 35 тысяч вольт

В пгт Березнеговатое Николаевской области в четверг, 26 июля, подростка убило током на ограждённой территории электроподстанции.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 21:00 15-летний мальчик перелез через двухметровый забор, которым ограждена подстанция, и показывал двум своим младшим друзьям эксперимент: он подносил руку к электрическим проводам и демонстрировал, как от электромагнитного поля дыбом поднимается волос.

Уже через мгновение школьник коснулся провода и от поражения током в 35000 вольт погиб на месте. Его приятели побежали рассказать все родителям и те сообщили полицию. Сейчас тело мальчика направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту, как того требует процедура в подобных случаях, полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»). Сейчас следователи проводят расследование обстоятельств трагедии.

«Уважаемые родители! Просим вас быть внимательными к своим детям. Интересуйтесь об их местонахождении, особенно в темное время суток. Общайтесь, расскажите об опасности, возникающей в случае пренебрежения личными правилами безопасности и несет угрозу жизни и здоровью. Старайтесь занимать ребенка полезными делами, чтобы она не искала экстремальных развлечений», - говорится в сообщении.

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