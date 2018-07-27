В Варваровке после дождя затопило дорогу перед мостом – некоторым водителям приходится выталкивать автомобили

В Николаеве после обильных осадков в микрорайоне Варваровка дорога перед Южнобугским мостом оказалась подтопленной.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил читатель издания.

Как уже сообщалось, подобная ситуация возникла и в микрорайоне Намыв, где ливневая канализация оказалась забитой и неспособной отводить воду. Из-за этого на улице Куроротной также заглох автомобиль.

На этом участке водители стараются проезжать аккуратно. При этом некоторые автомобили глохнут в воде и их приходится выталкивать с огромной лужи.

Напомним, что центр Николаева затопило после сильного дождя – ливневки опять «не справились» с потоками воды.