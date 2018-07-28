В Швеции две недели горят леса – труднодоступные места тушат с помощью авиабомб

В Швеции лесные пожары, которые полыхают уже две недели, добрались до заброшенного военного гарнизона, где остались склады боеприпасов. Власти приняли решение тушить их с помощью авиационных бомб.

Об этом сообщает Вокруг Света.

Объясняется, что перепад давления, который возникает при взрыве, сдувает пламя с горящего леса. Также взрывчатку используют при тушении пожаров на нефтяных вышках.

ВВС Швеции отправило на борьбу с пламенем в труднодоступные для пожарных места истребители-бомбардировщики Gripen, вооруженные GBU-76, бомбами с лазерным наведением. Самолеты сбросили бомбы с высоты в 3000 метров. Снаряды попали точно в цель и взрыв потушил пламя на территории диаметром в 92 метра от места падения бомбы.

Отмечается, что за последние две недели в Швеции сгорело 25 тысяч гектаров лесных массивов. Власти заявили, что на границе Северного полярного круга температура поднялась выше 27ºС.

Ранее сообщалось, что с начала года по май на Николаевщине зафиксировали 32 лесных пожара – часть из них вызвана поджогами.