В Николаеве разыскивают водителя автомобиля с еврономерами, из-за которого в ДТП попал «Porsche»

В Николаеве патрульная полиция разыскивает водителя автомобиля «BMW» с литовской регистрацией, из-за которого в ДТП попал автомобиль «Porsche Macan».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 19 июля около 16:20 на улице Спасской, в районе перекрестка с улицей Гражданской. Фрагмент номеров «BMW» – FH*10*.

Водитель «BMW» резко изменил направление движения влево, в результате чего произошло ДТП – водитель «Porsche Macan» пытался избежать столкновения и выехал на обочину и врезался в препятствие. Водитель автомобиля «BMW» скрылся с места происшествия.

Полиция просит граждан, которые имеют какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля, сообщить по телефонам 063-148-55- 43, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1б/1, кабинет 113.

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись «Volkswagen» и «Skoda».