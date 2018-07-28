В Черновицкой области поезд врезался в микроавтобус – два человека погибли, семь попали в больницу

В Черновицкой области столкнулись поезд и микроавтобус, в результате ДТП два человека погибли, еще семь пассажиров микроавтобуса доставили в больницу, в том числе троих – в реанимацию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Около 17:30 в полицию поступило сообщение о столкновении в селе Мамаевцы Кицманского района микроавтобуса «Mercedes» и грузового поезда сообщением «Неполоковцы-Черновцы». 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров – работников одного из частных предприятий. Микроавтобус принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров. Водителя микроавтобуса задержали, следователи открыли уголовное производство.

Напомним, что на Николаевщине дали 3 года условно водителю за оставленный на дороге «КамАЗ», в который въехала легковушка.