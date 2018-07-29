Пилоты иракского авиалайнера подрались во время полета, их пришлось разнимать

Во время полета самолета компании Iraqi Airways пилоты устроили драку. На борту самолета в это время находились около 160 пассажиров.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на CBS News.

Отмечается, что самолет выполнял рейс из Ирана и направлялся в Ирак. Когда между пилотами возник конфликт, переросший в драку, авиасудно находилось на высоте 37 тысяч футов (это почти 11,3 км). В результате драки была повреждена кабина пилотов. Чтобы остановить конфликт пришлось вмешаться охранникам на борту самолета. Министерство транспорта Ирака начало расследование по факту инцидента. Пилотов отстранили от работы.

Напомним, что на китайском авиалайнере случилось чрезвычайное происшествие из-за того, что второй пилот курил вейп на борту.