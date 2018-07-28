В Майами рухнуло многоэтажное здание, которое готовили к сносу

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В Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло.

Об этом сообщает «Лига.Новости», ссылаясь на CNN.

Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По словам полиции, он в момент обрушения был снаружи здания. 

Поисковые и спасательные работы закончились и теперь правоохранители ведут уголовное дело, чтобы выяснить причины обвала и кто несет за это ответственность. 

Инспекторы подтвердили, что соседние здания надежные и им не грозит обрушение. Отмечается, что здание должны были разобрать по секциям на этой неделе. 

Напомним, что в штате Кентукки рухнул склад компании «Barton 1792 Distillery». В обрушившейся части здания было около 9 тысяч бочек, в каждой из которых находилось около 200 литров бурбона.

Julia Davudenko

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